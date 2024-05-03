Mert Hakan Yandaş'tan İsmail Kartal'a mesaj: Ben buradayım

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, antrenmanlarda sergilediği performansla hocasına mesajı vermiş durumda.

ORTA SAHADA KRİTİK KARAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini 2-1 kazanırken, bu sezonki en büyük bela olan sakatlığa bir kurban daha verdi. İsmail Yüksek, ayak bileğindeki bağdaki kopma nedeniyle bitime 4 hafta kala sezonu kapattı. Bu kötü haber sonrası herkesin merak ettiği soru, kalan 4 finalde orta sahada Fred'in partnerinin kim olacağı. Normalde Rade Krunic bir numaralı aday olsa da geldiği günden beri sergilediği kötü performans ve 3 yerli kuralı nedeniyle Boşnak futbolcuya şüpheyle bakılıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ ÇOK HIRSLI

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, sezonun en kritik bölümünde sahne almak için hazır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı, Beşiktaş derbisinin son 2 dakikasında süre aldı. Mert Hakan'ın maç eksiği, Konyaspor deplasmanında 11'de yer almasının önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Ancak başarılı futbolcu, derbi sonrası verilen 3 günlük izin tatil yapmadı, eksiklerini gidermek için kendisine hazırlanan özel programı sıkı bir şekilde uyguladı.

MESAJI VERDİ

Mert Hakan Yandaş, önceki gün başlayan idmanlarda, çift kale maçlarda hırsıyla dikkat çekti, son derece başarılı bir performans sergiledi. Krunic oynarsa... Yıldız futbolcu, antrenmanlardaki formuyla hocası İsmail Kartal'a adeta, "Ben buradayım, göreve hazırım hocam" mesajını verdi.

KRUNIC OYNARSA...

Mert Hakan'ın 11'de görev yapması halinde, 3 yerli kuralından yana da sorun yaşanmayacak. Krunic'in oynaması halide ise İsmail Karta'ın ya stoperdeki Becao-Djiku tandemini bozup Çağlar'a görev vermesi ya da son haftaların formda ismi Osayi-Samuel'i yedek bırakıp sağ bekte Mert Müldür'ü kullanması gerekecek.