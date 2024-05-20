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  • Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! ''5'e 1 dayak yerken''
Spor

Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! ''5'e 1 dayak yerken''

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş maç başlamadan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlikle ilgili bir paylaşım yaptı. Kendisi için 'Korkak herif' ifadesini kullanan Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan '5e1 dayak yerken' diyerek cevap verdi. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! ''5'e 1 dayak yerken''
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.

Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.

Maç öncesi yaşanan o anlar:

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