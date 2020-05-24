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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması

Sivasspor'da transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş'tan hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.

24 Mayıs 2020 Pazar 22:31 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 22:31
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BeinSports'a konuşan Mert Hakan Yandaş, kendisi gibi birçok kulüple adı anılan takım arkadaşı Emre Kılınç hakkında da açıklamalar yaptı.

Mert Hakan Yandaş "Bazen ağzımızdan çıkmayan şeyler yazılıyor. Bizim hedeflerimiz, Sivasspor'un da bizden beklentileri var. Konuşmadığımız şeyler çıktığında Sivas kentine mahcup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar. İkimizin değil de takımın konuşulması gerekiyor.

SİVASSPOR'U ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GÖTÜRECEĞİZ

Son dakikaya kadar Sivasspor'a hizmet için buradayız. Kariyerimizi, bunları düşünmek zorundayız tabii ki ama son maçı son düdüğüne kadar arada kalan her topa kafamı sokacağım. Emre de o karakterde. 10 yıl sonra gelen bu başarıyı heba ettirmeyeceğiz. İnşallah şampiyon olup Sivasspor'u Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Ondan sonra kariyer planımızı yapacağız. Bakacağız, bizim için en hayırlısı neyse onu tercih etmeye çalışacağız. Emre'nin de karakterine kefilim" dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

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