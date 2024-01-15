İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,103
  • EURO
    33,0594
  • ALTIN
    1989.99
  • BIST100
    8049.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'a MKE Ankaragücü talip oldu.

Sabah15 Ocak 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip
ABONE OL

Fenerbahçe'de geleceği çok tartışılan Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşan.

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi. Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez terleten Mert Hakan, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.