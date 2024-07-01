Mert Müldür: Benim için daha özel bir maç olacak

A Milli Takım futbolcularından Mert Müldür EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür maçla ilgili, "Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Zemine çıktığımız anda yaşayacağımız sevinci düşünüyoruz. Kazandığımız maçlarda taraftarlarımızın coşkusu bizi çok mutlu etti. İnşallah yarın da buna benzer bir durum yaşarız." ifadelerini kullandı.

Kendisini hep hazır tuttuğunu söyleyen Mert, "Takımda çok iyi bir uyum var. Kim oynarsa oynasın sahada elimizden geleni yapacağız. Her oyuncu kendini hazır tutmak zorundadır. Fenerbahçe'de oynamadığım zaman da kendimi hep hazır tuttum. Şampiyonaya gelmeyi çok istiyordum. Antrenmanlarda çok çalıştım ve hoca da formayı bana verdi. Tabii bu da hocanın tercihi." sözlerini sarf etti.

"AVUSTURYA'DA OYNAMA İHTİMALİM YOKTU"

Avusturya Milli Takımı'nda oynama durumuyla ilgili konuşan tecrübeli isim, "Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu." dedi.