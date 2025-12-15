İSTANBUL 12°C / 4°C
Mert Müldür: Çok iyi gidiyoruz

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta gol atan Mert Müldür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Mert Müldür: Çok iyi gidiyoruz
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Sarı-Lacivertlilerde 2. golü kaydeden Mert Müldür, konuştu.

GOLÜ İÇİN CEVAP

Golü hakkında konuşan Mert Müldür, "Bayağı uzun bir süre oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık." dedi.

