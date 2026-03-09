İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
  Mert Müldür: Eleştiriye saygım var ama…
Mert Müldür: Eleştiriye saygım var ama…

Fenerbahçeli Mert Müldür, Samsunspor maçında kendisine gösterilen tepkiye saygı duyduğunu söyledi. Milli futbolcu, tribünlerde nişanlısına yönelik sözlerin ise kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Samsunspor maçının ardından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü, Samsunspor'un attığı ikinci golün ardından Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Mert Müldür, açıklamasında bu konuya değindi. Milli futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."

