İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2638
  • EURO
    50,9837
  • ALTIN
    6857.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik

Fenerbahçe'de günün başarılı isimlerinden Mert Müldür, Aston Vİlla maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın ardından milli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Müldür'ün açıklamaları:

"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"

"Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız.

Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.