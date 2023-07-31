Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür, yola çıktı.

Milli futbolcunun sevgilisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mert'in yola çıktığını duyurdu.

Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

MIHA ZAJC İLE BİRLİKTE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada, Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşma sağlandığını ve Mert'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir."