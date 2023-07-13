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Spor

Mert Müldür Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ile görüşme gerçekleştirdi. İki tarafın büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenilirken Fenerbahçe'nin Sassuolo ile son kez masaya oturacağı belirtildi. İşte detaylar...

13 Temmuz 2023 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Mert Müldür Fenerbahçe yolunda
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem yerli kuralında elini güçlendirmek hem de Ferdi Kadıoğlu'nu önde kullanmak için Mert Müldür'ün transferini çok istiyor. Fenerbahçe, Sassuolo ile pazarlıklara 2 milyon Euro'dan başlarken, İtalyan ekibi kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı. Yeşil-siyahlılar 4 milyon Euro'ya kadar düştü. Fenerbahçe ise 3 milyon Euro artı bonustan oluşacak bir ödeme planıyla bu işi bitirmek istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yönetim diğer yandan Milli sağ bekin menajeri Max Hamayr ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Mert'in Fenerbahçe'de oynamayı çok istemesi nedeniyle Hamayr ile yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği kaydedildi. Kanarya şimdi Sassuolo ile orta yolu bulmaya çalışacak.

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