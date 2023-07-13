Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem yerli kuralında elini güçlendirmek hem de Ferdi Kadıoğlu'nu önde kullanmak için Mert Müldür'ün transferini çok istiyor. Fenerbahçe, Sassuolo ile pazarlıklara 2 milyon Euro'dan başlarken, İtalyan ekibi kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı. Yeşil-siyahlılar 4 milyon Euro'ya kadar düştü. Fenerbahçe ise 3 milyon Euro artı bonustan oluşacak bir ödeme planıyla bu işi bitirmek istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yönetim diğer yandan Milli sağ bekin menajeri Max Hamayr ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Mert'in Fenerbahçe'de oynamayı çok istemesi nedeniyle Hamayr ile yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği kaydedildi. Kanarya şimdi Sassuolo ile orta yolu bulmaya çalışacak.