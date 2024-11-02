Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.