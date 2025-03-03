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Spor

Mert Müldür: Gol sevincinin özel bir anlamı yok

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Mert Müldür: Gol sevincinin özel bir anlamı yok
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür, "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı." dedi.

"ZİRVEYE ORTAĞIZ"

Mert Müldür: "Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil. Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"ODAĞIMIZ RANGERS"

Mert Müldür, "Galibiyet için çok mutluyuz. Takım olarak çok güzel bir maç çıkardık. Mevki olarak benim için fark etmiyor, hoca nerede uygun görürse oynarım. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Bizim için gerçekten çok önemliydi. İlk yarıda 3-0'ı bulmamız çok önemliydi. Daha da fazlasını yapmak istedik ama 3-0 için de mutluyuz. Perşembe günü Rangers maçı bizi bekliyor. Avrupa'da da elimizden geleni yapmaya hazırız." sözlerini sarf etti.

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