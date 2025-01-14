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Spor

Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım

Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atan Mert Müldür, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 00:56 - Güncelleme:
Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Sarı-lacivertli ekibin ilk golünü atan Mert Müldür, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCA BENİ NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

Mücadele sonrası konuşan Müldür, "Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok." ifadelerini kullandı.

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