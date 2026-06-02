  • Mert Müldür: İlk hedefimiz gruptan çıkmak
Mert Müldür: İlk hedefimiz gruptan çıkmak

Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından konuşan Mert Müldür, Dünya Kupası için sabırsızlandıklarını ve ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

AA2 Haziran 2026 Salı 00:20
Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Dünya Kupası için sabırsızlandıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Müldür, çok iyi bir maç olduğunu ve takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını anlatan Mert Müldür, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak." ifadelerini kullandı.

Sağ bekte başladığı maçı sol bekte bitirdiğini belirten Mert Müldür, "Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım." dedi.

Mert, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek." diye konuştu.

Mert Müldür ile birlikte kameraların karşısına geçen Oğuz Aydın da çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirerek, "Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası'nda göreceğiz. Tarih yazmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

