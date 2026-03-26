Mert Müldür: Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ne kadar zor olacağının farkında olduklarını belirten Mert, "Çok zor bir maçtı, herkes de biliyordu bunu. Rakip de finale çıkmayı istiyordu. Çok mutluyuz. Konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz.' ifadelerini kullandı.

'KİM GELİRSE GELSİN'

Finalde kiminle karşılaşmak istediğine dair sorulan soruya tecrübeli sağ bek, 'Kosova, Slovakya fark etmez, önemli değil. Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım, Dünya Kupası'na gitmemiz lazım." diyerek sözlerine nokta koydu.