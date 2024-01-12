İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0922
  • EURO
    32,9922
  • ALTIN
    1970.17
  • BIST100
    7784.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Müldür, milli takıma göz kırptı
Spor

Mert Müldür, milli takıma göz kırptı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında çok iyi bir futbol sergileyen Mert Müldür, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.

12 Ocak 2024 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Mert Müldür, milli takıma göz kırptı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli futbolcusu Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesini harika değerlendirdi.

Mert Müldür, ilk 11'de başladığı İstanbulspor maçında asist yaptı, Konyaspor mücadelesinde golünü attı.

Her iki karşılaşmada da çok iyi bir futbol sergileyen Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.

Başarılı sağ bek, Konya maçı sonrası yaptığı açıklamada ise, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Çok güzel bir duygu. Bunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.