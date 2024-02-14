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Spor

Mert Müldür mü, Osayi Samuel mi? Fenerbahçe'de büyük ikilem

Afrika Kupası nedeniyle 1,5 aydır takımdan uzak kalan Osayi Samuel geri döndü. Ancak onun yokluğunda Mert Müldür sağ bekte iyi bir performans ortaya koydu. Şimdi savunmanın sağında kimin görev yapacağı merak konusu oldu.

Takvim14 Şubat 2024 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Mert Müldür mü, Osayi Samuel mi? Fenerbahçe'de büyük ikilem
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Yaklaşık 1.5 aydır Nijerya Milli Takım formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel takıma geri döndü.

Osayi'nin yokluğunda savunmanın sağında Mert Müldür görev yaptı. Başlangıçta Mert'in göstereceği performans soru işaretleri barındırırken milli futbolcu sağ bekte çok iyi performans gösterdi.

Şimdi Osayi'nin gelişiyle birlikte savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusu akıllara takıldı.

Teknik patron İsmail Kartal bu problemi çözmeye çalışacak. Ancak yine de İsmail Kartal 2 kaliteli beke sahip olmanın avantajına da sahip olacak.

MERT MÜLDÜR BİR ADIM ÖNDE

Önümüzdeki maçlarda savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusunun cevabı da ortaya çıkmış olacak. Yerli kontenjanında olması sebebiyle Mert'in bir adım önde olduğunu ifade ediliyor.

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