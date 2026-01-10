İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Süper Kupa finalini sonuna kadar hak ederek kazandıklarını ve bunun kariyerindeki ilk kupa olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik
ABONE OL

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa Finali'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Karşılaşmayı tamamen hak ederek kazandıklarını vurgulayan Müldür, "Sonuna kadar hak ettik. Çok fazla pozisyona girdik. Bu, Fenerbahçe'de kazandığım ilk kupa, aynı zamanda kariyerimde de ilk kupa" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI İÇİN DEĞERLENDİRME

Performansına da değinen milli oyuncu, son haftalarda forma şansı bulduğunu belirterek, "Son haftalarda şans bana da geldi. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonunda da aynı sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.