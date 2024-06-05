Mert Müldür: Taktiğe çok sadık kaldık

A Milli Takım oyuncularından Mert Müldür, 0-0 biten İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen Mert, "Ozan için çok üzgünüz, yapacak bir şey yok. Artık bir an önce iyileşmesine bakacak." dedi.

Maça sol bekten başlayıp sağ bekte tamamlaması hakkında konuşan milli futbolcu, "Takım olarak taktik disipline çok sadık kaldık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Sağ bek, sol bek fark etmiyor. Benim için de Barış için de Kaan ağabey için de aynı bu durum. Hocamız nerede oynatırsa oynarız. Gerektiğinde stoperde de oynayabilirim, sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

Son olarak EURO 2024'teki ilk maçımız olan Gürcistan maçına değinen Mert Müldür, "Gürcistan maçı, ilk maçımız. O maça çok motiveyiz. Elimizden geleni yapıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.