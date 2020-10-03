Mert Müldür ve Kaan Ayhan'lı Sassuolo, İtalya'da liderlik koltuğuna oturdu

03 Ekim 2020 Cumartesi 18:32 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:32

Milli futbolcumuz Mert Müldür'ün ilk 11 başladığı Sassuolo 19. dakikada Domenico Berardi'nin attığı golle 1-0 önce geçti. Sassuolo'da forma giyen bir başka milli oyuncumuz Kaan Ayhan, yedek başladığı maçta 34. dakikada oyuna dahil edildi.

İlk yarı Sassuolo'nun 1-0'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, 2. yarının başlarında Crotone penaltı kazandı ve konuk ekip Simeon Tochukwu Nwankwo ile skoru 1-1'e getirdi.

Sassuolo'nun sağ bekinde görev alan Mert Müldür 53. dakikada yerini Giorgos Kyriakopoulos'a bıraktı.

Mücadelenin 58. dakikasında bu kez ev sahibi ekip, kazandıkları penaltıyı Francesco Caputo ile gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı. 85. dakikada Sassuolo'da Caputo tekrar sahneye çıktı ve attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşma'da 90+3. dakika Sassuolo'da Manuel Locatelli takımının 4. golünü kaydetti ve mücadele 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo Serie A'da 7 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Crotone ise puan durumunun sonunda yer alıyor.

Sassuolo, Serie A'nın 4. haftasında Bologna'ya konuk olacak, Crotone ise Juventus'u ağırlayacak.