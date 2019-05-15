Mert Müldür'den Beşiktaş'a kötü haber

Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'da şans verdiği, hatta Bosna Hersek ve Ukrayna ile oynanan maçlarda kadroya dahil ettiği Mert Müldür hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları bir anda ilgi topladı.

Avusturya devi Rapid Wien'de forma giyen ve bu sezon 37 maça çıkan Mert Müldür oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, oyuncunun her iki ayağını kullanma yeteneğine sahip olması ve defans hattının her bölgesinde oynama kapasitesinin yüksekliği Mert'i ön plana çıkaran faktörlerin başında geliyor. Rapid Wien'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda transfermarket'in verilerine göre 2 milyon euro'luk değeri bulunan Mert Müldür için Avusturya basınının '1,5 milyon euro'ya Beşiktaş'a gidiyor' iddiaları asılsız çıktı.

Almanya'da yaşayan ve genç futbolcuların menajerliğini üstlenen Özgür Dobruca, Mert Müldür hakkındaki gerçekleri açıklarken, Dobruca oyuncunun sanıldığı gibi 1,5 milyon euro'ya transfer olmasının imkansız olduğu belirtti. Mert Müldür'ün çok yetenekli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken menajer, 20 yaşındaki yetenek için '8 milyon euro'dan aşağı asla olmaz' dedi. Şu anda üç büyüklerin maddi olarak zor durumda olduklarını ifade eden Özgür Dobruca 'Süper Lig devlerinin onu alacak imkanı yok' yorumunda bulundu.

(Diriliş Postası)