24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0245
  • 6,7549
  • 250.333
  • 87.459
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mert Müldür'den Beşiktaş'a kötü haber

Avusturya basınında yer alan iddiaya göre 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atmaya hazır olan Mert Müldür hakkında menajeri Özgür Dobruca önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'da şans verdiği, hatta Bosna Hersek ve Ukrayna ile oynanan maçlarda kadroya dahil ettiği Mert Müldür hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları bir anda ilgi topladı.

Avusturya devi Rapid Wien'de forma giyen ve bu sezon 37 maça çıkan Mert Müldür oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, oyuncunun her iki ayağını kullanma yeteneğine sahip olması ve defans hattının her bölgesinde oynama kapasitesinin yüksekliği Mert'i ön plana çıkaran faktörlerin başında geliyor. Rapid Wien'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda transfermarket'in verilerine göre 2 milyon euro'luk değeri bulunan Mert Müldür için Avusturya basınının '1,5 milyon euro'ya Beşiktaş'a gidiyor' iddiaları asılsız çıktı.

Almanya'da yaşayan ve genç futbolcuların menajerliğini üstlenen Özgür Dobruca, Mert Müldür hakkındaki gerçekleri açıklarken, Dobruca oyuncunun sanıldığı gibi 1,5 milyon euro'ya transfer olmasının imkansız olduğu belirtti. Mert Müldür'ün çok yetenekli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken menajer, 20 yaşındaki yetenek için '8 milyon euro'dan aşağı asla olmaz' dedi. Şu anda üç büyüklerin maddi olarak zor durumda olduklarını ifade eden Özgür Dobruca 'Süper Lig devlerinin onu alacak imkanı yok' yorumunda bulundu.

(Diriliş Postası)

Kayaşehir´de istinat duvarı çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA