Mert Müldür'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Müldür'ün temsilcisi, avukat Özgür Dobruca, sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını söyledi.

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEK

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dobruca, "Mert'in 1 sezonluk daha kontratı var. Bu sezon sakatlığında dolayı çok az maçta oynayabildi. Ağustos'ta Juventus maçında sakatlanmıştı. O dönemden bu yana oynayamadı. Son dönemde kadroya girdi ve iç açıcı bir sezon olmadı. Ama Türk olduğu için ve milli takımda oynadığı için gözde bir futbolcu. Biz doğrudan arayan bir kulüp yok; ama bir takım aracılar arıyor. Mert'in her zaman hedefi ileri adım atmak. Avrupa'da devam etmek istiyordu; Türkiye'de oynamayı pek istemiyordu, hala Avrupa'da devam etmekten yana, fakat futbol dinamik bir sektör, her şey planladığı gibi gitmeyebilir. Bu nedenle trenin rayını değiştirmek gerekir. Yani Türkiye'de oynamak konusunda artık daha esnek bakıyor. Galatasaray büyük bir camia ve Avrupa'da yeri var. Bir teklif gelirse Mert bunu mutlaka değerlendirmek istiyor" dedi.

3 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNDİLER

Milli futbolcunun kulübü Sassuolo'nun makul bir rakamla transfer izin verebileceğini vurgulayan Dobruca, "Mert'in sakatlığı Sassuolo'nun onunla ilgili belirlediği fiyatı değiştirmesine yol açtı. Rapid Vien'nden aldıklarının çok daha altında bir fiyatı kabul edecekler. 3 milyon Euro'nun altına düşebilirler. Bu sezon çok az oynadı. 1 sezon kontratı var, seneye bedeli gidecek, bundan dolayı 3 milyonun altında bir fiyatı kabul edeceklerdir" şeklinde konuştu.

MERT MÜLDÜR'ÜN RAKAMLARI

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan milli oyuncumuz Mert Müldür, Serie A'da sadece 1 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncu gol ve asist yapamadı. Oynadığı son karşılaşma ise Serie A'nın ilk haftasında Juventus'a karşı son 7 dakika sahaya çıktı.