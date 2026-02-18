İSTANBUL 9°C / 2°C
Spor

Mert Müldür'den iddialı açıklama: 3 kupaya da adayız

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, yoğun bir sürece gireceklerini belirterek, 3 kupada da aday olduklarını söyledi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 14:47
Mert Müldür'den iddialı açıklama: 3 kupaya da adayız
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te evinde İngiliz takımı Nottingham Forest ile oynayacak. Sarı-lacivertlilerde futbolculardan Mert Müldür, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Son maçlarda takımın değişmez oyuncusu olması ve performansıyla ilgili Müldür, "Oynamadığım zamanlar da oldu. Her zaman kendimi hazır tuttum. Antrenmanlarda hep yüzde 100'ümü verdim. Şansımı bekledim. Bence en iyi yaptığım şey buydu. Ondan dolayı mutluyum, o performansı gösterdiğim için" dedi.

"TAKIMDA ÇOK İYİ ARKADAŞLIK VAR"

Mert Müldür, takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "En önemli şey takım olmak. Çok önemli maçlara, çok zor deplasmanlara gittik. Takım arkadaşlıkları her şeyi etkiliyor. Çok zor periyoda gireceğiz. Takımda çok iyi arkadaşlık var. Bu da performansa yansıyor. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Taraftarların tüm oyuncuların arkasında durduğuna inanıyorum"

İç sahadaki maçlarda taraftarların tepkisinin futbolculara ne denli yansıdığıyla ilgili soruya Müldür, şu yanıtı verdi:

"Bunlar futbolda normal. Oyuncuyu etkilememeli. Arada oluyor. Biz de insanız. Şu an öyle bir şey yok. Taraftarların tüm oyuncuların arkasında durduğuna inanıyorum. Birlik olduğumuz zaman, neler yapacağımızı herkes görüyor."

"3 KUPAYA DA ADAYIZ"

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda 2026 yılı için neler düşündüğüne dair Mert Müldür, "Yoğun bir sürece gireceğiz. 3 kupaya da adayız. Avrupa Ligi'ni de sonuna kadar götürmek istiyoruz. Milli takımda da Romanya ile oynayacağız. Benim için hayırlısı neyse o olur" dedi.

Mert Müldür, Tedesco'nun her zaman oyuncuları motive etmeye çalıştığını da söyledi.

"HER MAÇ RAKİBİ DETAYLI İZLİYORUZ"

'Her maç öncesi rakip olacağı oyuncularla ilgili analiz yapıyor musun?' sorusuna sarı-lacivertli futbolcu, "Bize her maçta tüm oyuncuların analizi geliyor. Her maç rakibi detaylı izliyoruz" diye cevap verdi.

Milli futbolcu ayrıca geçmişte Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcunun da Alex olduğunu açıkladı.

