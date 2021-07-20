İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2021 Salı / 10 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5952
  • EURO
    10,1543
  • ALTIN
    500.578
  • BIST100
    1351.59
Spor

Mert Müldür'e Bayern Münih kancası

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, sağ bek pozisyonu için takım içindeki alternatifleri arttırmak adına Mert Müldür'ü gündemine aldı.

20 Temmuz 2021 Salı 00:18 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 00:18
ABONE OL

Yeni sezon öncesi kadrosunu zenginleştirmek isteyen Bayern Münih'in Milli futbolcumuz Mert Müldür'e yöneldiği aktarıldı.

Alman SkySport'un haberine göre Bayern Münih'in sağ bek pozisyonundaki alternatifleri arttırmak için Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi. Bouna Sarr'ın sezona sakat başlama ihtimali olması nedeniyle işini garantiye almak isteyen Bayern'in yeni transfer yaparak konuyu çözüme kavuşturacağı belirtiliyor.

Avusturya doğumlu Mert Müldür'ün sözleşmesi 2024'e kadar Sassuolo'da bulunuyor.

Mert Müldür'ün adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile daha önce anılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.