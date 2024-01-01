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Spor

Mert Müldür'e gün doğdu! Artık ilk 11'de başlayabilir

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel'in arkasında forma şansı beklemişti. Nihayet Bright Osayi-Samuel'in Afrika Kupası'na gitmesiyle Mert Müldür de kendine ilk 11'de yer bulacak.

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Mert Müldür'e gün doğdu! Artık ilk 11'de başlayabilir
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Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Mert Müldür'e gün doğdu...

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, 13 Ocak'ta start alacak Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay Fenerbahçe'den uzak kalacak. Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrılan Osayi'nin yerine sağ bek mevkine Mert Müldür hazırlanıyor.

Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynayabilmesine karşın Alexander Djiku'nun da Gana Milli Takımı'na çağrılması nedeniyle Jayden Oosterwolde stoperde değerlendirilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Mert Müldür ile özel olarak ilgilendiği ve süreçte kendisine görev vereceği öğrenildi.

Sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye katılan Mert Müldür bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta 235 dakika süre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında göstereceği performans Fenerbahçe için kritik öneme sahip olacak.

EN AZ 4 MAÇTA OYNAYACAK

Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Mert de en az 4 karşılaşmada oynayacak. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda göstereceği performansla formayı dönüşte Osayi'ye vermeyebilir.

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