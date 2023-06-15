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Spor

''Mert Müldür'e Türkiye'den teklif var'' Resmi açıklama geldi!

Milli futbolcu Mert Müldür için kulübü Sassuolo'dan resmi açıklama geldi. İtalyan kulüp oyuncu hakkında çıkan haberleri doğruladı. İşte detaylar...

15 Haziran 2023 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
''Mert Müldür'e Türkiye'den teklif var'' Resmi açıklama geldi!
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Sassuolo'da forma giyen ve adı her transfer döneminde Türkiye ile anılan milli futbolcu Mert Müldür için transfer açıklaması geldi.

Adı son dönemde özellikle Galatasaray'la anılan milli oyuncu için Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi konuştu.

A Spor'a konuşan Rossi, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Rossi, ayrıca, "Türkiye'den Mert ile ilgilenen başka takımlar da var" sözlerini sarf etti.

Savunmanın her bölgesinde forma giyebilen Mert Müldür'ün İtalyan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda sadece 3 maçta süre bulabildi.

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