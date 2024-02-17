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Spor

Mert Müldür'ü bekleyen forma rekabeti

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken oyunculardan birisi olan Mert Müldür'e yurt dışından endişelendiren haber geldi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Mert Müldür'ü bekleyen forma rekabeti
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Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kanarya sezon öncesi takımına kattığı yıldızlar ile dikkat çekmişti.

Bu futbolculardan birisi Mert Müldür olmuştu. Genç oyuncu gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı. Son olarak Kanarya'da düzenli forma şansı bulan oyuncuyu yakından ilgilendiren flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular.

Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Osayi-Samuel, davet etkinliğine katıldıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Nijerya basını ise Osayi'nin kulübünü özlediğini ve Fenerbahçe'ye döndükten sonra Mert Müldür'den formasını alacağını yazdı.

Bu anlamda Osayi'nin takıma katılmasının ardından Mert Müldür ile arasında geçecek forma rekabeti büyük merak konusu oldu.

ÇOK YÖNLÜ

Nijeryalı oyuncu ana mevkisi olan sağ bek dışında orta sahanın sağında ve solunda görev alabiliyor.

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