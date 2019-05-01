Mert Nobre futbolu bırakıyor
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu
Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.
(AA)
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