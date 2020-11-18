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Spor

Mert Nobre'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Nobre, Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde Galatasaray'dan teklif geldiğini itiraf etti.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:16
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Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevi yapan Mert Nobre A Spor'a konuştu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu, "Galatasaray'dan teklif gelseydi oynar mıydın?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.

Nobre, Fenerbahçe oynadığı dönem Galatasaray'dan menajeri aracılığı ile teklif geldiğini söyledi. Fakat o dönemki şartlarda transferin zor olduğunu ifade etti.

MERT NOBRE'NİN GENÇLERBİRLİĞİ KARİYERİ

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı. 

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