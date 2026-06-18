İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4471
  • EURO
    53,2576
  • ALTIN
    6358.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mert Örnek, Elazığspor'da

Elazığspor, daha önce anlaşma sağladığı Mert Örnek ile resmi sözleşme imzaladı.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Mert Örnek, Elazığspor'da
ABONE OL

Elazığspor'da tarihi bir kongre geride kaldı. İki adayın yarıştığı ve yoğun katılımla gerçekleşen kongrede, Elazığspor Kulüp Başkanlığına seçilen Ahmet Toprak, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. "Elazığspor'un kaybedecek bir dakikası bile yok" anlayışıyla kongre sürecini beklemeden transfer çalışmalarına başlayan Başkan Ahmet Toprak, seçilmesinin hemen ardından ilk transferini sonuçlandırdı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Toprak yönetimi, tecrübeli futbolcu Mert Örnek ile anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer camiada heyecanla karşılandı. Ahmet Toprak yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni transfer hamlelerini de açıklaması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.