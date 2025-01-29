Mertens: Ajax deplasmanına kazanmak için geldik

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Hollanda'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin yaşamak için harika bir ülke olduğunu söyledi.

Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile TSİ 23.00'te yapacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Karşılaşmanın yapılacağı Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında Hollandalı basın mensuplarının ilgi odağı olan Mertens'e futbol haricinde Türkiye'deki yaşantısı hakkında da sorular yöneltildi.

Hollanda basınının, "Türkiye'de şu an ne kadar mutlusun?" şeklindeki soru üzerine Mertens, "Bence ne kadar mutlu olduğumu görebiliyorsunuz. Türkiye gerçekten muhteşem bir ülke. Burada insanlarla tanışıyorum ve onlara anlatmam gerekiyor, o zaman sanki bir masal gibi görünüyor. Tabii ki Napoli de bir masaldı ama Türkiye'de gerçekten kendimi çok mutlu hissettiğim bir yer buldum. Muhteşem bir kulüpte oynuyorum. Ne kadar büyük ve güçlü olduklarını bilmiyordum. Türkiye gerçekten yaşamak için harika bir ülke." diye konuştu.

Hollandalı gazetecinin, "Galatasaray baban olmuş." şeklindeki yorumu üzerine Belçikalı futbolcu, "Türkiye'de Mert ve Enes ismi çok kullanılıyor. İnsanlar bu yüzden beni benimsedi. Hakkımda çok güzel şeyler söyleniyor. Bir insan olarak böyle şeyler yaşamak gurur verici. Napoli'de de güzel anlar yaşadım. Türkiye'deki güzel anları yaşlandığımda anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine olan desteğiyle ilgili, "Yaptığım işi severek yapıyorum. Bugün otelde taraftarlarımız karşıladı. Onları görmek güzeldi. Benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Bu yüzden yarınki maçta elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"HER GÜNÜN TADINI ÇIKARIYORUM"

Dries Mertens, Galatasaray'da bulunduğu her anın tadını çıkardığını söyledi.

Hollandalı basın mensubunun, "Nasıl böyle bir takımsınız?" şeklindeki sorusu üzerine Mertens, "Bilmiyorum. Ben sadece her günün tadını çıkarıyorum ve nereye kadar gideceğimi göreceğiz. Tabii ki rakip takımın teknik direktörünün senden daha genç olduğunu görmek zor. O zaman işlerin senin için zorlaşmaya başladığını anlıyorsun. Ancak ben sadece her anın keyfini çıkarıyorum ve ne olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

AJAX MAÇI HAKKINDA

Hollanda'da 7 yıl geçirdiğini aktaran Mertens, Ajax müsabakasıyla ilgili, "Çok mutluyum. Yedi yıl boyunda Hollanda'da oynadım. Buraya gelmek, Ajax'ın stadında maça çıkmak çok güzel. Kazanmak istiyoruz. Bunun için buraya geldik. Baştan beri ilk 8'e girmek istiyorduk. İnşallah kazanırız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Sezon başında Avrupa Ligi'nde final hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Bizim için önemli olan ilk başta belirlediğimiz hedeflere bakmak. Bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Ben de şampiyon olmak istiyorum. Hayalini kurmamıştım ama olursa güzel bir şey." diye konuştu.

Yeniden Hollanda'da maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren 37 yaşındaki futbolcu, "Yedi yıl Hollanda'da oynadım, bu yüzden bunun bana hiçbir şey hissettirmemesi garip olurdu. Aslında Belçika takımlarından çok Hollanda takımlarını izleyen biriyim. Çünkü en çok burada oynadım. Ayrıca seviyenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum, özellikle geçen yıl PSV için ama Ajax her zaman öyleydi. Az önce de söyledim, Ajax her zaman böyle bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Yeniden şampiyon olmayı çok istediğini belirten Mertens, "Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Tabii ki şampiyon olmayı da çok isterim. Üç yıl burada olup üç kez şampiyon olmak harika olurdu. Böyle bir şeyi asla bekleyemezdim, bu yüzden gerçekten çok güzel olurdu." şeklinde konuştu.

Mertens, daha önce Türkiye'de görev yapan Ajax Teknik Direktörü Farioli'nin Ajax'a uyum sağladığından bahsederek, "Farioli'yi çok seviyorduk. Kendisinin taktiklerini biliyorduk. Şu anda Ajax'ın taktiklerine uygun oynatıyordu. Ajax gibi bir kulüpte çalışmak kolay değil. Kendisine şans diliyorum. Kendisi çok iyi bir teknik direktör. Adeta futbolla yatıp, futbolla kalkıyor." dedi.