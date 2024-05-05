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Spor

Mertens: Bu hafta görüşmeler olacak

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Sivasspor karşısında aldıkları galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili gelen soruya 'Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak.' cevabını verdi.

5 Mayıs 2024 Pazar 22:00 - Güncelleme:
Mertens: Bu hafta görüşmeler olacak
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Galatasaraylı Dries Mertens, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mertens, "Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam." dedi.

Maçtan önceki sakatlığı için gelen soruya cevap veren Mertens, "Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da gelecek sezon kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren yıldız futbolcu, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak" sözlerini sarf etti.

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