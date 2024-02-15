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Spor

Mertens: Sonuna kadar mücadele ettik

Galatasaray'da attığı golle Sparta Prag galibiyetinin kahramanlarından olan Dries Mertens maç sonrası, 'Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi.' dedi.

15 Şubat 2024 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
Mertens: Sonuna kadar mücadele ettik
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Galatasaray'da Dries Mertens, 3-2 kazanılan Sparta Prag karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Belçikalı yıldız, "Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi." diye konuştu.

Mertens, sözlerine, "Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz. Ancak Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu." diye devam etti.

Yıldız futbolcu, son olarak, "Sahamızdaki atmosfer rakipler için kolay değil. Türkiye'de böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten harika bir taraftar baskısı var." sözlerini sarf etti.

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