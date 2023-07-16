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Spor

Mertens'ten transfer tekliflerine henüz bir yanıt yok

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifine cevap vermedi.

Sabah16 Temmuz 2023 Pazar 11:16 - Güncelleme:
Mertens'ten transfer tekliflerine henüz bir yanıt yok
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifine için henüz cevap vermedi.

Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Belçikalı yıldıza iki yıllık sözleşme teklif etti, Galatasaray'a da bonservis bedeli olarak 10 milyon euro önerildi. Ancak Mertens bu teklife bir geri dönüş yapmadı.

"BANA ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma günü Austria Wien ile oynanan maçın ardından, Mertens ve Suudi Arabistan iddiası için, "Sosyal medyadan okuduk. Doğrudan bana ulaşan bir şey yok. Kulübe ulaşan bir şey var mı, bilmiyorum. Çok önemli bir maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah" sözlerini kullandı.

DRIES MERTENS KİMDİR?

Kariyerinde Gent, Utrecht, PSV Eindhoven gibi takımların formasını giyen Mertens, asıl çıkışını Napoli ile yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında ise Galatasaray'a imza attı.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi.

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