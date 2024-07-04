İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5684
  • EURO
    35,2548
  • ALTIN
    2465.95
  • BIST100
    10682.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert'in babası ilk kez konuştu: Yüzyılın kurtarışı
Spor

Mert'in babası ilk kez konuştu: Yüzyılın kurtarışı

Milli kalecimiz Mert Günok'un babası Mahir Günok, oğlunun tarihi kurtarışı sırasında yaşadıklarını, 'Ben de televizyona plonjon attım. Çok zor pozisyondu, ters ayağıyla yakalandı. Ben buna yüzyılın kurtarışı diyorum. Taffarel'in Arsenal maçında böyle bir kurtarışı vardı.' sözleriyle anlattı.

Akşam Gazetesi4 Temmuz 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Mert'in babası ilk kez konuştu: Yüzyılın kurtarışı
ABONE OL

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın 90+5'inci dakikasında köşeye giden topu inanılmaz bir reflekse çıkartan deneyimli kalecimiz Mert Günok, çeyrek finali getirdiği gibi vatandaşlarımızın gönüllerini de fethetti. Akşam Gazetesi, Avrupa basını ve UEFA resmi hesaplarının da yere göğe sığdıramadığı milli kalecimiz Mert'in ailesine ulaşıp, duygularını öğrendi.

Oğlu Mert Günok'u anlatan Baba Mahir Günok, tarihe geçen kurtarışta kendisinin neler yaşadığını da samimi bir şekilde aktardı:

A.EFES'TE BASKETÇİ OLACAKTI!

"Mert, yetenekli, ahlaklı, karakterli bir oyuncu. İşini yapıyor. İyi eğitim aldı. Milli forma altında da ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kurtarış anında herhalde ben televizyonun üzerinde atladım. Televizyona bir plonjon attım. Çok zor bir pozisyondu. Bir de ters ayağında yakalandı, ona rağmen iyi kurtardı. Basketbol oynaması ona avantaj sağlıyor. Bunu maç üzerinden söylemiyorum. Genel kariyerine olumlu etkisi oldu. 14 yaşında Anadolu Efes kapımıza gelmişti, teklif yaptılar.

'YÜZYILIN KURTARIŞI' DİYORUM

Mert, 'Baba ben senin izinden gitmek istiyorum. Kaleci olmak istiyorum' dedi. Ben kendisine bıraktım. Bu arada iyi bir basketbolcu. Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'la birlikte çok iyi arkadaşlar. Okudukları orta okulda Doğuş'la birlikte okulu Kadıköy şampiyonu yaptılar. Ben buna yüzyılın kurtarışı diyorum. Taffarel'in Arsenal maçında böyle bir kurtarışı vardı."

Avusturya Milli Takım Hocası Rangnick'in, Mert'in kurtarışını Gordon Banks'a benzetmesini de değerlendiren Mahir Günok, "Evet. O da çok iyi bir kurtarıştı" yorumunu yaptı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Maç öncesinde favori gösterilen Avusturya, Türkiye'ye Son 16 Turu'nda elenmenin şokunu yaşıyor. Özellikle Mert'in kurtarışı ülke basınında gündeme oturdu. Abc'de son saniyedeki pozisyon için "Kafayı vuran Baumgartner ve takım arkadaşları şaşkına çeviren kaleci" denildi.

  • Mert Günok
  • Mahir Günok
  • kaleci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.