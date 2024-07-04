Mert'in babası ilk kez konuştu: Yüzyılın kurtarışı

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın 90+5'inci dakikasında köşeye giden topu inanılmaz bir reflekse çıkartan deneyimli kalecimiz Mert Günok, çeyrek finali getirdiği gibi vatandaşlarımızın gönüllerini de fethetti. Akşam Gazetesi, Avrupa basını ve UEFA resmi hesaplarının da yere göğe sığdıramadığı milli kalecimiz Mert'in ailesine ulaşıp, duygularını öğrendi.

Oğlu Mert Günok'u anlatan Baba Mahir Günok, tarihe geçen kurtarışta kendisinin neler yaşadığını da samimi bir şekilde aktardı:

A.EFES'TE BASKETÇİ OLACAKTI!

"Mert, yetenekli, ahlaklı, karakterli bir oyuncu. İşini yapıyor. İyi eğitim aldı. Milli forma altında da ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kurtarış anında herhalde ben televizyonun üzerinde atladım. Televizyona bir plonjon attım. Çok zor bir pozisyondu. Bir de ters ayağında yakalandı, ona rağmen iyi kurtardı. Basketbol oynaması ona avantaj sağlıyor. Bunu maç üzerinden söylemiyorum. Genel kariyerine olumlu etkisi oldu. 14 yaşında Anadolu Efes kapımıza gelmişti, teklif yaptılar.

'YÜZYILIN KURTARIŞI' DİYORUM

Mert, 'Baba ben senin izinden gitmek istiyorum. Kaleci olmak istiyorum' dedi. Ben kendisine bıraktım. Bu arada iyi bir basketbolcu. Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'la birlikte çok iyi arkadaşlar. Okudukları orta okulda Doğuş'la birlikte okulu Kadıköy şampiyonu yaptılar. Ben buna yüzyılın kurtarışı diyorum. Taffarel'in Arsenal maçında böyle bir kurtarışı vardı."

Avusturya Milli Takım Hocası Rangnick'in, Mert'in kurtarışını Gordon Banks'a benzetmesini de değerlendiren Mahir Günok, "Evet. O da çok iyi bir kurtarıştı" yorumunu yaptı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Maç öncesinde favori gösterilen Avusturya, Türkiye'ye Son 16 Turu'nda elenmenin şokunu yaşıyor. Özellikle Mert'in kurtarışı ülke basınında gündeme oturdu. Abc'de son saniyedeki pozisyon için "Kafayı vuran Baumgartner ve takım arkadaşları şaşkına çeviren kaleci" denildi.