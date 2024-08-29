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Spor

Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas, Paris'te çeyrek final biletini kaptı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, para masa tenisi kadınlar çiftler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas, Paris'te çeyrek final biletini kaptı
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında İsveçli rakiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 5 numaralı seribaşı olan Merve Cansu-Neslihan ikilisi, son 16 turunda 11 numaralı seribaşı İsveçli çift Anja Handen-Smilla Sand'la karşılaştı.

Setleri 11-5, 11-9 ve 11-4 kazanan milli sporcular, 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet alarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Milli sporcular, çeyrek finalde yarın sabah seansında 1 numaralı seribaşı olan Tayvan'dan Tzu Yu Lin-Shiau Wen Tian ikilisiyle karşılaşacak. Merve Cansu ve Neslihan, bu maçı galibiyetle tamamlarsa bronz madalya kazanmayı garantileyecek.

  • Paris 2024
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