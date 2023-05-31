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Spor

Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.

Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'ı yenen Merve, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve, altın madalya kazandı.

Öte yandan, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal birinci, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer de üçüncü turda rakiplerine yenilerek elendi.

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