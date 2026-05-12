İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4069
  • EURO
    53,3116
  • ALTIN
    6830.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merve Dinçel Avrupa şampiyonu oldu! Üçüncü kez zirveye çıktı
Spor

Merve Dinçel Avrupa şampiyonu oldu! Üçüncü kez zirveye çıktı

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 20:26 - Güncelleme:
Merve Dinçel Avrupa şampiyonu oldu! Üçüncü kez zirveye çıktı
ABONE OL

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, son 16 turunda Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalya'dan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunanistan'dan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yendi ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

ENES KAPLAN'DAN İLK AVRUPA MADALYASI

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.

Son 32 turunda Arnavutluk'tan Tedi Likometi'yi, son 16 turunda Slovenya'dan Domen Molj'u, çeyrek finalde ise Romanya'dan Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Enes, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise turnuvadan son 32 turunda elendi.

  • Merve Dinçel Kavurat
  • Altın Madalya
  • Avrupa Şampiyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.