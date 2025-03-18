Messi, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Yıldız futbolcu Lionel Messi, kas sakatlığı nedeniyle Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Brezilya ile oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek.

Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı bir kas problemi sonrası ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından Arjantinli yıldızın riske edilmeyeceği ve milli takım maçlarını kaçıracağı kesinleşti.

URUGUAY VE BREZİLYA

Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önemli iki karşılaşmaya çıkarken, Messi'nin yokluğu teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadro planlamasını zorlaştırabilir. Tangocular, Uruguay deplasmanının ardından Brezilya'yı ağırlayacak.

ARJANTİN'İN SON DURUMU

Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, Tangocular grupta 25 puanla liderliğini sürdürüyor.

ARJANTİN KADROSU

Scaloni'nin milli takıma davet ettiği oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Walter Benitez (PSV)

Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Facundo Medina (Lens), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (River Plate)

Orta saha: Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Maximo Perrone (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Benjamin Dominguez (Bologna), Thiago Almada (Olimpik Lyon)

Forvet: Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Angel Correa (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Santiago Castro (Bologna), Nicolas Gonzalez (Juventus)