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Spor

Messi arkadaşlarını eleştirdi: ''Tutkusu az takımız''

İspanya La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da kaptan Lionel Messi, Osasuna mağlubiyeti sonrası takım arkadaşlarını eleştirdi.

17 Temmuz 2020 Cuma 00:53 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 00:53
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Kendilerini eleştirmeleri gerektiğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Çok düzensiz, çok zayıf ve tutkusu az bir takımdık. Çok puan kaybettik ve Osasuna maçı da bu sezonun özeti oldu. Önce kendimizi eleştirmeliyiz. Önce, oyuncular kendini eleştirecek. Biz Barça'yız, her maçı ve her kupayı kazanmalıyız. Madrid'e bakarak ilerleyemeyiz. Madrid, kendi işini yaptı. Biz de onlara yardım ettik." dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSEK NAPOLI BİZİ ELER"

Taraftarların sabrının tükendiğine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak her şeyi değiştirmeliyiz. Böyle oynamaya devam edersek Napoli'ye eleniriz. Takım bazı maçlarda denedi ama sonuca ulaşamadı. Birçok maçta da hırs yoktu. Ocak ayından beri başımıza her türlü kötü şey geldi. Artık bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Taraftarlarımızın da sabrı tükeniyor. Kupaları, bu şekilde kendi ellerimizle vermeye devam edersek de tükenir. Çok normal." ifadelerini kullandı.

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