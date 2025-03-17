İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6682
  • EURO
    39,9977
  • ALTIN
    3532.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi attı Inter Miami geriden gelip kazandı
Spor

Messi attı Inter Miami geriden gelip kazandı

MLS'in 4. haftasında deplasmanda Atlanta United'a konuk olan Inter Maimi rakibini Messi ve Fafa Picault'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Messi attı Inter Miami geriden gelip kazandı
ABONE OL

Kadrosunda Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi yıldızları bulunduran Inter Miami, MLS'in 4. hafta maçında Atlanta United'a konuk oldu. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım, 11. dakikada Emmanuel Lath'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter Miami 20. dakikada Lionel Messi'nin kalecinin üstünden aşırdığı şık golle skoru 1-1'e taşıdı 89. dakikada Haitili forvet Fafa Picault'un attığı gol ise konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Inter Miami, MLS'te 10 puanla liderliğini sürdürüyor. 4 puanda kalan Atlanta United ise 12. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.