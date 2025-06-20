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Spor

Messi attı Inter Miami kazandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami, Porto'yı 2-1 mağlup etti.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Messi attı Inter Miami kazandı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ABD ekibi Inter Miami ile Portekiz temsilcisi Porto, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şilili hakem Cristian Garay'ın yönettiği mücadelenin 8. dakikasında Samuel Omorodion'un golüyle Porto 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 47. dakikada Segovia'nın fileleri havalandırmasıyla Miami skoru 1-1'e getirdi. 54. dakikada Messi serbest vuruştan şık bir gol atarak, ABD ekibini 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Palmeiras, El Ahli'yi 2-0 yendi.

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  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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