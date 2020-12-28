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Spor

Messi: Cristiano Ronaldo hayran olduğum sporculardan

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katalan ekibinin finansal yönden zor durumda olduğunu belirterek 'Barcelona benim hayatım. Sahip olduğum her şeyi bu kulübe borçluyum.' sözleriyle kulüpte kalabileceğinin sinyalini verdi. Messi, 'Hayran olduğum çok sporcu var, Cristiano Ronaldo bunlardan birisi.' diye konuştu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:56
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayran olduğu sporculardan biri olduğunu belirten Arjantinli, "PlayStation oynamayı bıraktım. Daha çok oğlum Thiago oynuyor. Önceden bütün gün PlayStation oynardım. Hayran olduğum çok sporcu var. Lebron James, Federer, Rafael Nadal ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları." ifadelerini kullandı.

"SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ BARCELONA'YA BORCLUYUM"

Katalan ekibinin ekonomik açıdan zorda olduğunu belirten Messi, "Barcelona benim hayatım. Sahip olduğum her şeyi bu kulübe borçluyum. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak." dedi.

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