2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelirken, geceye damga vuran isim yine Lionel Messi oldu. Arjantin'in yıldız kaptanı, Avusturya karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Turnuvaya Cezayir karşısında yaptığı hat-trickle başlayan Messi, Avusturya ağlarını da sarsarak Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 17'ye yükseltti. Böylece Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu geride bırakan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCULARI

1. Lionel Messi (Arjantin) – 17 gol

2. Miroslav Klose (Almanya) – 16 gol

3. Ronaldo (Brezilya) – 15 gol

4. Gerd Müller (Batı Almanya) – 14 gol

5. Kylian Mbappé (Fransa) – 14 gol

6. Just Fontaine (Fransa) – 13 gol

7. Pelé (Brezilya) – 12 gol

8. Sándor Kocsis (Macaristan) – 11 gol

9. Jürgen Klinsmann (Almanya) – 11 gol

10. Gabriel Batistuta (Arjantin) – 10 gol