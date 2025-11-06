İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Messi: Emekli olacağım için endişelenmiyorum

Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyerinin son dönemlerinde olduğunu belirterek, “Yıllar geçtikçe başardığım her şeye daha fazla değer vereceğim ama bugün oynamaya ve eğlenmeye devam etme zamanı” dedi.

6 Kasım 2025 Perşembe 16:31
Messi: Emekli olacağım için endişelenmiyorum
Lionel Messi Inter Miami kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir konferansa katılan Arjantinli futbolcu, inanılmaz bir şehirde yaşadığını söyledi.

"İlk günden itibaren insanların sevgisi çok etkileyici. Burada mutluyum. Bu yüzden oynamaya devam etmekten çok keyif alıyorum"

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'le mutlu sona ulaşan Messi, bir futbolcunun istediği en çok şeyi başardığına dikkati çekti.

"Bir futbolcu olarak Dünya Kupası kazanmanın gelinebilecek en üst seviye olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra daha fazlasını isteyemezsiniz."

Messi'den kariyer açıklaması

Kariyerinin son zamanları olduğunu da belirten Lionel Messi, emekli olacağı için endişelenmediğini belirtti.

"Yıllar geçtikçe, profesyonel olarak başardığım her şeye çok daha fazla değer vereceğim. ama bugün, eğlenmeye ve oynamaya devam etme zamanı. Maalesef bir noktada bitiyor. Benim için başka bir dönem geliyor. Başka bir dünya ve ben de yavaş yavaş dahil oluyorum"

2023 yılında İnter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Florida ekibi ile 84 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, bu süreçte 74 gol, 36 asist kaydetti.

