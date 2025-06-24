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  • Messi eski takımına rakip oldu! Inter Miami son 16'da PSG ile karşılaşacak
Spor

Messi eski takımına rakip oldu! Inter Miami son 16'da PSG ile karşılaşacak

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Inter Miami son 16'da PSG ile karşı karşıya gelecek. Messi eski takımına karşı mücadele verecek.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
Messi eski takımına rakip oldu! Inter Miami son 16'da PSG ile karşılaşacak
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda; Lionel Messili Inter Miami, Paris Saint-Germain (PSG) ile eşleşirken iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Botafogo karşı karşıya gelecek.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ABD temsilcisi Inter Miami, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2-2, Portekiz temsilcisi Porto ise Mısır ekibi Al Ahly ile 4-4 berabere kaldı.

ABD'nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan A Grubu üçüncü maçında Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya geldi.

Inter Miami, 16. dakikada Allende'nin golüyle 1-0 öne geçerken 65. dakikada Luis Suarez'in golüyle fark ikiye çıktı.

Palmeiras, 80. dakikada Paulinho ve 87. dakikada Mauricio'nun golleriyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 berabere bitti.

A Grubu'ndaki bir diğer maçta ise New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda Porto ile Al Ahly 4-4 berabere kaldı.

Porto'ya 3 gol atan Al Ahly'nin Filistinli oyuncusu Wessam Abou Ali, yaptığı "hat-trick" ile maçın oyuncusu seçildi.

A Grubu üçüncü maçlarının ardından 5 puanlı ekiplerden Palmeiras lider, Inter Miami ise ikinci olarak son 16 turuna çıktı. Porto ve Al Ahly ise 2'şer puanla elendi.

Son 16 turunda Inter Miami, B Grubu'nu lider bitiren PSG ile karşılaşacak. ABD temsilcisinin yıldız oyuncusu Lionel Messi, eski takımına karşı mücadele edecek.

A Grubu'nu zirvede tamamlayan Palmeiras ise B Grubu'nu ikinci sırada bitiren bir diğer Brezilya ekibi Botafogo ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

  • İNTER MİAMİ
  • 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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