8 Ağustos 2021 Pazar 16:32 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:32

Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, artık kariyerine başka bir kulüpte devam edecek. Efsane futbolcunun hayranları Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi hangi takıma gidecek? gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte Messi'nin gidebileceği takımlar...

MESSİ, BARCELONA'DAN NEDEN AYRILDI?

Messi, Temmuz 2021 itibarıyla Barcelona ile sözleşmesi bitmesi ve kulübün ekonomik durumu nedeniyle takımdan ayrıldı.

Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Barcelona, mevcut finansal şartlar nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamadığını açıkladı ve yollar ayrıldı. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı. Peki Messi hangi takıma gidecek? İşte Messi'nin yeni takım ihtimali olan kulüpler...

MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından yaptığı açıklamalarda hangi takıma gideceğine ilişkin ipucu verdi.

Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım." dedi.

PARIS SAINT-GERMAIN

Fransız devi Paris Saint German (PSG) Lionel Messi'yi renklrine katmak isteyecek en güçlü kulüpler arasında yer alıyor. Neymar ve Mbappe'nin yanında Messi'nin de katılma ihtimali olan kulübün ekonomik gücü de Messi'nin maliyetini karşılamak için yeterli. Önceki senelerde de adı PSG ile anılan Messi'nin sonraki durağı Paris olabilir.

MANCHESTER CITY

NtvSpor'un haberine göre Lionel Messi için ilk tercihlerden biri Manchester City. Bir süredir Messi ile ilgilenen İngiliz devi 2020 yazında da oyuncunun durumunu gözlüyordu ancak Messi takımda kalınca konu kapanmıştı. Pep Guardiola, Messi ile çalışmak istediğini defalarca tekrar etti. Ayrıca İngiliz ekibi Messi'nin bonservisini karşılayabilecek birkaç kulüpten biri olarak ön plana çıkıyor.

MLS

Lionel Messi için gerçekçi duraklardan biri de ABD olabilir. Yıldız futbolcunun MLS'te oynama hayali var. Şayet Avrupa'da kalmaktan vazgeçerse MLS'in yolunu tutabilir. MLS'te Messi'ye en yakın kulüp ise Beckham'ın da hissedarı olduğu Inter Miami... Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi de Inter Miami forması giyiyor.

NEWELL'S OLD BOYS

Lionel Messi bir gün mutlaka Newell's Old Boys forması giyecek... Bu tamamen Messi'nin kendi demeci. Kariyerini Barcelona'ya adayan Messi, futbola başladığı kulübe mutlaka bir gün geri dönmek istiyor. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra oyuncunun yeni durağı Arjantin olabilir. 34 yaşına gelen Messi'nin eve dönmemesi için hiçbir sebep yok.

Lionel Messi futbola Newell's Old Boys formasıyla başlamış ve 13 yaşında Barcelona akademisine katılmıştı.

Messi, Barcelona'da oynadığı 21 yılda attığı toplam 672 gol ile en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı. Kulüpte toplam 778 maça çıkan ünlü futbolcu, bu gollerin 120'sini Şampiyonlar Ligi'nde (Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gol), rekor sayıdaki 474'ünü ise La Liga'da attı.