14 Aralık 2025 Pazar
Spor

Messi için Dünya Kupası tehlikesi

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia hakkında ortaya atılan mali usulsüzlük iddiaları sonrası FIFA'nın süreci yakından takip ettiği öne sürüldü. Soruşturmanın seyrine göre Arjantin'in Dünya Kupası'ndan men edilme ihtimali bulunuyor.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 00:15 - Güncelleme:
Messi için Dünya Kupası tehlikesi
ABONE OL

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia hakkında mali usulsüzlük iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, FIFA süreci yakından takip ederken, federasyonun mali yapısına ilişkin incelemelerin uluslararası boyuta taşınabileceği ifade edildi.

DÜŞÜK İHTİMAL AMA...

Haberde, şu aşamada böyle bir yaptırımın düşük ihtimal olarak görüldüğü ancak soruşturmanın seyrine göre olasılığın tamamen ortadan kalkmadığı vurgulandı. Olası bir men kararının, son dünya şampiyonu Arjantin'in ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası dışında kalmasına yol açabileceği ifade edildi.

  • Arjantin Federasyonu
  • Claudio Tapia
  • FIFA Soruşturması

