Messi için Dünya Kupası tehlikesi

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia hakkında mali usulsüzlük iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, FIFA süreci yakından takip ederken, federasyonun mali yapısına ilişkin incelemelerin uluslararası boyuta taşınabileceği ifade edildi.

Haberde, şu aşamada böyle bir yaptırımın düşük ihtimal olarak görüldüğü ancak soruşturmanın seyrine göre olasılığın tamamen ortadan kalkmadığı vurgulandı. Olası bir men kararının, son dünya şampiyonu Arjantin'in ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası dışında kalmasına yol açabileceği ifade edildi.