Messi, Inter Miami ile 3 yıllık dev sözleşmeye çok yakın

Lionel Messi, Inter Miami ile üç yıllık yeni bir sözleşme uzatmasının eşiğinde. Daha önce sadece 1 yıllık uzatma söylentileri gündemdeyken, bu büyük gelişme Messi'nin kulübe olan bağlılığını ve futbola duyduğu tutkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni anlaşma, Messi'ye erken ayrılma esnekliği de tanıyor. Messi'nin ayrıca esas hedefi ise 2026 Dünya Kupası.

Mevcut sözleşmesi Aralık 2025'te sona eriyordu ve Messi'nin başka tekliflere yönelebileceği konuşuluyordu. Ancak teknik direktör Javier Mascherano ve yakın arkadaşı Rodrigo De Paul'ün yaptığı açıklamalar, bu büyük imzanın sinyalini vermişti. Kaynaklara göre bu hamle, Messi'nin uluslararası kariyerini zirvede bitirme hedefinin bir parçası olarak gösteriliyor.