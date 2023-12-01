Messi: Kendime aptal dedim!

Son Dünya Kupası Şampiyonu, Lionel Messi o turnuvaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda maçının sonrasından pişman olduğunu söyleyen Lionel Messi, "İnsanların saha dışında konuşması beni rahatsız ediyor. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Galiba van Gaal bunu bilerek yaptı. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hollanda maçında yaptığım sevinçten sonra çok pişman oldum ve kendime 'Ne aptalsın' dedim." dedi.

Dünya Şampiyonu olacağından emin olduğunu da söyleyen Lionel Messi şu sözlerle cümlelerine devam etti:

"Dünya şampiyonu olacağımdan emindim. Tanrı'nın dünya şampiyonu olmamı istediğini biliyordum. Gerçekten kötü zamanlar geçirdim ama sonunda oldu. Tüm Arjantin halkının desteğini almak benim için bir zafer gibi. Bugün ülkenin en az yüzde 95'i beni seviyor."

"KUPAYA MERHABA DEDİM"

Şampiyon olduktan sonra kupaya dokunmanın çok güzel olduğunu söyleyen Lionel Messi, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kupanın yanına gittiğimde 'merhaba' diye tekrarlamaya başladım. Onu ilk kez görüyordum. Işığı vardı, parlıyordu. Ona dokunabilmek çok güzeldi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Polonya maçında penaltı kaçırınca antrenmanlarda farklı şekilde şutlar denemeye başladım. Eski günlerdeki gibi kaleciyi izlemeye ve son ana kadar riske etmeye başladım. Rulli ve Armani'ye birçok penaltı attım, Martinez'e çok şut çekmedim."