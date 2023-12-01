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Spor

Messi: Kendime aptal dedim!

Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi kendisi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Arjantinli oyuncu, Dünya Kupası'nda karşılaştıkları maçta yaptığı gol sevinci için pişman olduğunu ve kendi kendine aptal olduğunu söylediğini itiraf etti.

1 Aralık 2023 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Messi: Kendime aptal dedim!
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Son Dünya Kupası Şampiyonu, Lionel Messi o turnuvaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda maçının sonrasından pişman olduğunu söyleyen Lionel Messi, "İnsanların saha dışında konuşması beni rahatsız ediyor. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Galiba van Gaal bunu bilerek yaptı. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hollanda maçında yaptığım sevinçten sonra çok pişman oldum ve kendime 'Ne aptalsın' dedim." dedi.

Dünya Şampiyonu olacağından emin olduğunu da söyleyen Lionel Messi şu sözlerle cümlelerine devam etti:

"Dünya şampiyonu olacağımdan emindim. Tanrı'nın dünya şampiyonu olmamı istediğini biliyordum. Gerçekten kötü zamanlar geçirdim ama sonunda oldu. Tüm Arjantin halkının desteğini almak benim için bir zafer gibi. Bugün ülkenin en az yüzde 95'i beni seviyor."

"KUPAYA MERHABA DEDİM"

Şampiyon olduktan sonra kupaya dokunmanın çok güzel olduğunu söyleyen Lionel Messi, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kupanın yanına gittiğimde 'merhaba' diye tekrarlamaya başladım. Onu ilk kez görüyordum. Işığı vardı, parlıyordu. Ona dokunabilmek çok güzeldi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Polonya maçında penaltı kaçırınca antrenmanlarda farklı şekilde şutlar denemeye başladım. Eski günlerdeki gibi kaleciyi izlemeye ve son ana kadar riske etmeye başladım. Rulli ve Armani'ye birçok penaltı attım, Martinez'e çok şut çekmedim."

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